Контуры будущего

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходила в осложнившейся обстановке: Соединенные Штаты Америки и НАТО на территории Украины участвуют в масштабном военном противостоянии с Российской Федерацией, не функционируют по вине Запада почти все договорные форматы, касающиеся сдерживания гонки вооружений, существенно снижен потенциал влияния на события в мире со стороны ООН, Совета Безопасности, а также европейских и ряда других международных и региональных организаций.

Чего в этом отношении можно ожидать от обсуждения этих проблем в ходе ключевого отрезка работы сессии — Недели высокого уровня ГА ООН с участием руководителей делегаций, прибывших в Нью-Йорк?

Сессия не предполагает выход на принятие каких-либо согласованных решений. Главным образом работа делегаций заключается в разъяснении своих позиций в ходе двусторонних и многосторонних встреч. Но наиболее важным, знаковым, резонансным событием призвано быть выступление руководителя делегации во время общей дискуссии участников сессии.

Оба эти компонента в сумме дают определенный — больший или меньший — кумулятивный эффект политико-психологического воздействия на участников встречи. Конечно, в основе реакции на предложения представителей различных государств остается позиция, которую занимает то или иное правительство.

Однако немало зависит и от дипломатического опыта, искусства убеждать, представлять сильные аргументы. В этом плане действия нашей делегации и ее руководителя — министра иностранных дел Сергея Лаврова можно считать весьма эффективными.

Прежде всего исключительно велик был интерес к проведению переговоров и консультаций с нашей делегацией. Сергей Лавров провел на полях Генассамблеи ООН более 30 встреч. Интерес был проявлен и к выступлению нашего министра, его пресс-конференциям и подходам. Конечно, это свидетельствует о провале попыток США и Запада изолировать Россию.

В речи министра наряду с подтверждением ранее озвученных оценок содержался ряд новых, весьма важных моментов.

В контексте проводимой в настоящее время дискуссии о будущем наиболее важного «регулятора» международных отношений — Совета Безопасности ООН — и расширения состава постоянных членов СБ Сергей Лавров впервые заявил о том, что Россия будет, скорее всего, блокировать вхождение в этом качестве в СБ таких государств, как Германия, Япония и Италия, которые по своему финансово-экономическому потенциалу вполне сравнимы с такими членами Совбеза, как Франция или Великобритания.

Особо настораживает, заявил Сергей Лавров, что в прошлом году против резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацизма впервые проголосовали Германия, Италия и Япония. Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов. Настоятельно призываем обратить особое внимание на эти «метаморфозы», идущие вразрез с позицией мирового большинства и принципами Устава ООН.

В этом контексте министр иностранных дел РФ отметил, что всё более востребованным становится расширение Совбеза организации с включением в него стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Контуры будущего, по мнению Сергея Лаврова, созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование.

Таким образом, во время нынешней сессии ГА ООН наша страна акцентировала необходимость перехода к новой организации международных политических, финансово-экономических и иных связей на основе отхода от евроатлантических схем превосходства над народами большинства стран мира.

Здесь может быть два основных варианта: вариант многополярного мира или иной, может быть, более сбалансированный миропорядок, который будет образован как «сумма интеграций» большинства стран, не согласных с неоколониальными подходами Запада.

ШОС, БРИКС и, возможно, другие объединения единомышленников составят объединенный, более мощный «полюс», который и станет противовесом западным структурам во главе с США.

В целом следует отметить, что участие российской делегации и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Неделе высокого уровня способствовало ознакомлению международного сообщества с существом нашей линии по ключевым мировым проблемам.

Автор — эксперт клуба «Валдай», заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ



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