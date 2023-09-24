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Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида

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Фото: nasa
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Космический зонд OSIRIS-REx сбросил капсулу с грунтом астероида под названием Бенну, ее приземление ожидается в штате Юта через несколько часов. Соответствующее сообщение 24 сентября было размещено на сайте агентства NASА.

«Первозданный материал Бенну — камни и пыль, собранные с поверхности астероида в 2020 году, — откроет поколениям ученых окно в то время, когда Солнце и планеты формировались около 4,5 млрд лет назад», — сказано в сообщении.

Расчетное время, когда капсула войдет в атмосферу Земли — 10:42 по местному времени (17:42 мск). В агентстве надеются, что местом ее приземления будет полигон Пентагона, находящийся недалеко от Солт-Лейк-Сити. Зона должна составить 58 на 14 км.

Общее управление миссией, системное проектирование, а также безопасность зонда обеспечивает Центр космических полетов имени Годдарда NASА в Гринбелте, штат Мэриленд, а главным исследователем миссии в Университете Аризоны является Данте Лауретта.

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Космический корабль OSIRIS-REx был построен компанией Lockheed Martin Space Systems в Денвере и является третьей миссией в программе NASА «Новые рубежи».

Он был запущен 8 сентября 2016 года. В декабре 2018 года зонд вышел на орбиту астероида Бенну. Два года были потрачены только на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по забору грунта, которую успешно провели в октябре 2020 года.

Весной 2022 года началось возвращение зонда на Землю. В NASA миссию называют исторической, поскольку это будет первый случай, когда на Землю будет доставлен грунт с астероида. Его примерное количество, находящееся в капсуле, варьируется от 60 до 2100 г породы.

Астероид ​​Бенну (ранее 1999 RQ36) был открыт в 1999 году. Считается, что он находится близко к Земле и сближается с ней каждые шесть лет. По мнению ученых, Бенну может являться осколком более крупного богатого углеродом астероида, а отколоться он мог около 2 млрд лет назад. Местом его формирования считается Пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Ввиду возраста этого космического тела эксперты полагают, что он может содержать органические молекулы, сходные с теми, которые могли быть причастны к формированию Земли.

Ранее, 15 сентября, корабль «Союз МС-24» с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, а также их коллегой из NASA Лорал О'Хара пристыковался к Международной космической станции (МКС). О'Хара вернется на Землю весной 2024 года на «Союзе МС-24». Ее российские коллеги останутся на МКС до сентября того же года, а обратно на Землю их доставит «Союз МС-25»

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