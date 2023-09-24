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Российские военные вывели из строя шведские танки Strv 122 ВСУ

Forbes: российские военные вывели из строя редкие шведские танки Strv 122 ВСУ
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Фото: commons.wikimedia.org/Anders Lagerås
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Российские военные вывели из строя два редких шведских танка Strv 122, которые страна передала Вооруженными силам Украины (ВСУ), сообщил Forbes 23 сентября.

«Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков», — сказано в публикации.

Удар по шведской технике был нанесен Вооруженными силами (ВС) России с помощью беспилотников.

Отмечается, что ВСУ не могут получить замену уничтоженным танкам, поэтому было принято решение их починить. Однако у украинской армии есть сложности с запчастями, из-за чего бронетехнику могут отправить на ремонт в Польшу.

Поражающие достижения: какие средства борьбы с бронетехникой есть у ВС России
И насколько эффективно их применение на разных участках СВО

Накануне сообщалось, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем. Отмечалось, что бронетехника был сбита противотанковой управляемой ракетой.

До этого, 22 сентября, телеканал TV2 сообщил о неисправностях в 12 из 20 танков типа Leopard1A5, которые Дания передала Киеву. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подтвердил данный факт и добавил, что у двух из десяти машин, находящихся сейчас в Польше, есть существенные дефекты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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