Российские военные вывели из строя шведские танки Strv 122 ВСУ
Российские военные вывели из строя два редких шведских танка Strv 122, которые страна передала Вооруженными силам Украины (ВСУ), сообщил Forbes 23 сентября.
«Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков», — сказано в публикации.
Удар по шведской технике был нанесен Вооруженными силами (ВС) России с помощью беспилотников.
Отмечается, что ВСУ не могут получить замену уничтоженным танкам, поэтому было принято решение их починить. Однако у украинской армии есть сложности с запчастями, из-за чего бронетехнику могут отправить на ремонт в Польшу.
Накануне сообщалось, что российские разведчики уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем. Отмечалось, что бронетехника был сбита противотанковой управляемой ракетой.
До этого, 22 сентября, телеканал TV2 сообщил о неисправностях в 12 из 20 танков типа Leopard1A5, которые Дания передала Киеву. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен подтвердил данный факт и добавил, что у двух из десяти машин, находящихся сейчас в Польше, есть существенные дефекты.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.