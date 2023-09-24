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СМИ сообщили о поиске новых способов исследовать гробницу Цинь Шихуанди

«РИА Новости»: ученые ищут новые способы изучить гробницу Цинь Шихуанди
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Фото: Global Look Press/Zou Jingyi
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Ученые ищут новые способы исследовать гробницу императора Китая Цинь Шихуанди, правившего с 245 до 210 год до нашей эры, сообщает в воскресенье, 24 сентября, «РИА Новости».

Мавзолей Цинь Шихуанди обнаружили в 1974 году. С того момента его подробно исследовали. Так, в погребальном комплексе была найдена так называемая Терракотовая армия — более 6 тыс. глиняных фигур воинов, лошадей, колесниц, захороненных вместе с императором.

Однако мавзолей самого Цинь Шихуанди пока не был исследован археологами и учеными, так как концентрация ртути около усыпальницы значительно выше допустимой нормы.

«Но любопытство всё же берет верх. И ученые придумывают новые и новые способы, чтобы обойти древние ловушки. Например, предлагают использовать мюоны — субатомные частицы. Они действуют как сверхточные рентгеновские лучи — позволяют заглядывать внутрь структуры, не нарушая ее целостности», — говорится в сообщении.

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7 сентября сообщалось, что в Перу во время археологических раскопок была найдена мумия, возраст которой составляет около 1 тыс. лет. Уточнялось, что она была обнаружена в окружении старинных сосудов из керамики, текстиля и других вещей.

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