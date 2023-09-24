Патриарх Кирилл освятил возрожденный храмовый комплекс Костромского кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 24 сентября, посетил Костромской кремль и освятил реконструированный храмовый комплекс.

В 1934 году храмовый комплекс был полностью уничтожен. Решение о реконструкции было принято губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, а благословение на возрождение святыни глава региона и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт получили у патриарха Кирилла. Особое внимание при восстановлении комплекса уделялось соответствию проекта историческим чертежам архитектора Степана Воротилова. В 2015 году патриарх Кирилл освятил закладной камень в основании храмового комплекса.

По словам Ситникова, Богоявленский собор с колокольней были воссозданы в точном соответствии с историческими чертежами и фотографиями, а их расположение полностью совпадает с уничтоженным в 1930-е годы храмовым комплексом. Примененные при строительстве технологии позволили сохранить архитектурный ансамбль на столетия, заверил глава региона.

«Богоявленский собор с колокольней стал архитектурной доминантой исторической части города, украшением Костромы. <...> Уверен, что воссозданный Костромской кремль будет вызывать у многих поколений самые добрые чувства. В первую очередь чувства гордости и восторга», — отметил губернатор.

Нижний предел Богоявленского собора по предложению главы региона посвятили воинам-костромичам, в разное время вставшим на защиту Отечества. Сегодня в храме установлено 28 плит, где перечислены имена 262 Героев Советского Союза и России — уроженцев Костромской области.

«Я работал во многих регионах, и мне есть с чем сравнивать. Я всегда видел в руководителе региона, Сергее Константиновиче Ситникове, активного участника и помощника на всех этапах — от проведения археологии и закладки фундамента до внутреннего убранства храма. <...> Я, безусловно, могу сказать, что Кострома — великий город. <...> И люди здесь удивительные, необыкновенные, очень красивые. Я этих людей люблю. И я очень благодарен всем за их святую молитву и участие», — отметил благотворитель, руководитель ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин.

28 августа в Москве была освящена воссозданная икона Спаса Нерукотворного, находящаяся на внутренней стороне Спасской башни Кремля. Оригинальные надвратные образы были удалены с фасада в 1923 году, в 2003-м при участии Фонда Андрея Первозванного были воссозданы семь таких надвратных икон. Сообщалось, что для соблюдения исторической достоверности эскизы воссоздаваемых образов были разработаны на основании рисунка 1860-х годов и фотографий начала XX века.