В Тюменской области мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

В Тюменской области в результате столкновения мотоцикла и автомобиля погиб один человек, сообщает 24 сентября Telegram-канал областной Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло на 54-м км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда.

«Столкнулись мотоцикл с коляской и Skoda. Предварительно, мотоциклист выехал на встречную полосу», ― сообщили правоохранители.

В результате столкновения погиб 74-летний мотоциклист, житель села Березовка Нижнетавдинского района. Кроме того, в ДТП пострадала 59-летняя пассажирка Skoda.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее, в ночь на 24 сентября, в Аларском районе Иркутской области в результате столкновения автомобиля с дорожным ограждением погибла пассажирка. Как показало медосвидетельствование, водитель машины была в нетрезвом состоянии.