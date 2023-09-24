В Иркутской области в результате ДТП с дорожным ограждением погибла женщина

В Аларском районе Иркутской области в результате столкновения автомобиля с дорожным ограждением погибла женщина. Об этом 24 сентября сообщает официальный паблик региональной Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».

Смертельное ДТП произошло на улице Лесная села Могоенок. 29-летняя женщина за рулем Toyota Prius превысила скоростной лимит, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. От полученных травм до приезда медиков скончалась 33-летняя пассажирка легкового автомобиля.

По результатам медосвидетельствования выяснилось, что водитель Toyota находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются», ― сообщили правоохранители.

Ранее, 21 сентября, в Амурской области автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками на трассе А-360 «Лена». Пять женщин, которые находились в минивэне, погибли на месте. Шестая женщина скончалась по пути в больницу.