Салют прилетел в зрителей во время пиротехнического шоу в Москве

Во время пиротехнического шоу в Москве салют прилетел в людей. Об этом сообщает 23 сентября источник «Известий».

По словам хозяина арены шоу «Парк киноприключений» Игоря Панина, в результате инцидента пострадавших нет. Он добавил, что у одной из зрительниц из-за происшествия была испорчена футболка, ей уже выплатили компенсацию.

«Это был недогоревший салют, попал случайно ей в плечо. Сама девушка не пострадала, только футболка испортилась», ― отметил Панин.

Панин также подчеркнул, что помощь медиков никому не потребовалась. Несмотря на это, очевидцы же утверждают, что видели, как кого-то увозили в карете скорой помощи.

Ранее, 25 июня, трехлетний мальчик получил травму головы во время шоу каскадеров в Челябинске — в мальчика отлетела гильза во время очередного трюка. Известно, что всё произошло на детском шоу для возрастной категории 0+. Мама ребенка обратилась в полицию.