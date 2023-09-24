Маккарти передумал исключать из бюджета США $300 млн на обучение ВСУ

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти принял решение не исключать из законопроекта о расходах на оборону на 2024 финансовый год $300 млн, которые будут направлены на обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 сентября сообщает издание The Hill.

Согласно информации журналистов, спикер конгресса изменил свое решение из-за законопроекта о финансировании Госдепартамента США, который предусматривает выделение средств для Украины. На предстоящей неделе в палате представителей должно состояться процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях для Госдепа и Пентагона.

«Это не решение, потому что один из других [законопроектов] также включает кое-что по Украине», ― цитирует The Hill слова Маккарти.

По словам конгрессвумен Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин, она не поддерживает решение Маккарти.

«Всё, чего я прошу, ― это объединить всё финансирование для Украины в отдельный законопроект, чтобы я могла проголосовать против, а остальные ― за, если они примут такое решение. Но от этого отказываются и хотят, чтобы все совершили этот грех вместе», ― заявила Грин в соцсети X (бывший Twitter).

Днем ранее стало известно, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти намерен вывести предназначенные на обучение ВСУ $300 млн из оборонного бюджета США. Маккарти намеревается провести голосование по этому вопросу и надеется, что его поддержит большинство.

В этот же день обозреватель The Washington Post Джош Рогин заявил, что многие республиканцы в конгрессе США будут голосовать против продолжения оказания помощи Киеву, поэтому она уже «висит на волоске». По его мнению, данная ситуация связана с тем, что Вашингтон всё больше сосредоточивается на президентской кампании 2024 года.

21 сентября Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом из-за занятости и напряженного графика законодателей. Конгрессмен напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом в конце 2022 года. Тогда спикером палаты представителей была член Демократической партии Нэнси Пелоси.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.