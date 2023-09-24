Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Культура
Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД
Сюжет:

Маккарти передумал исключать из бюджета США $300 млн на обучение ВСУ

0
Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти принял решение не исключать из законопроекта о расходах на оборону на 2024 финансовый год $300 млн, которые будут направлены на обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 сентября сообщает издание The Hill.

Согласно информации журналистов, спикер конгресса изменил свое решение из-за законопроекта о финансировании Госдепартамента США, который предусматривает выделение средств для Украины. На предстоящей неделе в палате представителей должно состояться процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях для Госдепа и Пентагона.

«Это не решение, потому что один из других [законопроектов] также включает кое-что по Украине», ― цитирует The Hill слова Маккарти.

По словам конгрессвумен Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин, она не поддерживает решение Маккарти.

«Всё, чего я прошу, ― это объединить всё финансирование для Украины в отдельный законопроект, чтобы я могла проголосовать против, а остальные ― за, если они примут такое решение. Но от этого отказываются и хотят, чтобы все совершили этот грех вместе», ― заявила Грин в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы будем поставлять оружие до тех пор, пока США не решат, что игра окончена»
Член британского парламента лорд Ричард Бэлф — о противостоянии с Россией, помощи Украине, последствиях Brexit и выборах в королевстве

Днем ранее стало известно, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти намерен вывести предназначенные на обучение ВСУ $300 млн из оборонного бюджета США. Маккарти намеревается провести голосование по этому вопросу и надеется, что его поддержит большинство.

В этот же день обозреватель The Washington Post Джош Рогин заявил, что многие республиканцы в конгрессе США будут голосовать против продолжения оказания помощи Киеву, поэтому она уже «висит на волоске». По его мнению, данная ситуация связана с тем, что Вашингтон всё больше сосредоточивается на президентской кампании 2024 года.

21 сентября Кевин Маккарти отказал Владимиру Зеленскому в выступлении перед конгрессом из-за занятости и напряженного графика законодателей. Конгрессмен напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом в конце 2022 года. Тогда спикером палаты представителей была член Демократической партии Нэнси Пелоси.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023