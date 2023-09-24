На рынке дорогих новостроек Москвы зафиксирован ажиотаж

В августе количество сделок на первичном рынке жилья бизнес-класса выросло до 46%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO.

«Зафиксировано максимальное количество сделок, сравнимое с ажиотажем марта 2022 года, чему способствовало повышение ключевой ставки. 46% проданного объема приходится на лоты бизнес-класса, а 67% квартир и апартаментов приобретены с привлечением заемных средств», — пояснили в компании.

Результаты аналитики показывают устойчивую положительную динамику роста стоимости квартир в данном сегменте — средняя цена 1 кв. м установилась на уровне 450 тыс. рублей, что на 3% больше показателей июля нынешнего года. В сравнении с августом 2022 года стоимость 1 кв. м выросла на 8%.

По информации экспертов, чаще всего квартиры бизнес-класса приобретают владельцы малого и среднего бизнеса в возрасте 38–45 лет. Более 50% из них имеют доход от 500 тыс. руб. в месяц, а около 20% — от 1 млн рублей. Большинство (почти 60%) — жители столичного региона.

«В основном квартиры бизнес-класса приобретаются для собственного проживания, чтобы улучшить жилищные условия и переехать в комфортную среду. Тем не менее около трети всех сделок совершаются инвесторами. В августе 2023 года самыми популярными локациями у покупателей лотов бизнес-сегмента стали Южный, Северо-Западный и Западный административные округа Москвы. Точкой притяжения на юге столицы стал формирующийся бизнес-квартал на территории бывшего завода «ЗИЛ», — рассказал генеральный директор брокерского агентства недвижимости Dolgov PRO Дмитрий Долгов.

Он добавил, что сегодня данная локация полноправно считается «бизнесовой», а многие жилые комплексы располагаются на берегу Москвы-реки. Проекты, реализуемые в этом округе, демонстрируют стабильно высокие продажи на протяжении нескольких лет.

«Уровень спроса на северо-западе города становится всё более высоким. Тенденция обусловлена наличием большого количества зеленых зон и хорошей экологией. На западе высокий спрос обусловлен престижностью локации», — подытожил он.

22 сентября стало известно, что стоимость квадратного метра в многокомнатных квартирах Москвы на вторичном рынке обычно на 20% дешевле, чем в других лотах. В настоящее время на вторичном рынке столицы 10% квартир многокомнатные, отметили аналитики.

Ранее, 14 сентября, в агентстве недвижимости Dolgov PRO рассказали «Известиям», что, по их прогнозу, стоимость квартир в новостройках Московского региона к концу 2023 года может вырасти до 8%.