Жительница Астрахани выжила после падения с восьмого этажа

Астраханка выжила после падения из окна восьмого этажа, сообщает 23 сентября Telegram-канал Минздрава Астраханской области.

Девушка выпала из окна, когда мыла оконную раму в многоэтажном доме. Пострадавшую срочно доставили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

По словам медиков, после проведенных анализов у девушки было диагностировано множество серьезных повреждений, в том числе ушиб головного мозга средней тяжести, закрытый перелом лопатки, перелом позвоночника, перелом дужек шейного позвонка, скопление воздуха в плевральной области, ушиб левого легкого, закрытый перелом грудины со смещением, перелом 10 ребер слева со смещением, множественные переломы крестца, костей таза, разрыв печени, а также внутрибрюшное кровотечение.

«Эти травмы требовали незамедлительного медицинского вмешательства, ведь состояние пострадавшей оценивалось как критическое. Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на ее спасение», ― сообщил врач-травматолог Владимир Шевчук.

С момента падения прошел месяц. С тех пор состояние девушки стабилизировалось. Медики отметили, что за время реабилитации им удалось восстановить двигательные функции левой ноги. В правой нижней ноге, сообщили в Минздраве, сила снижена, из-за чего пострадавшая ходить пока не может. Теперь ей предстоит консультация врача-нейрохирурга.

Ранее, 21 августа, в Красноярске шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила. Девочка была доставлена в больницу с многочисленными травмами. По предварительным данным следствия, она была оставлена дома одна без присмотра опекунши. По данному факту в отношении 48-летней женщины было возбуждено уголовное дело.