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Признавать ошибки

Глава Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода — о Дне искупления и всепрощения
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Вечером 24 сентября наступает 10 Тишрея — важнейший день еврейского календаря — Йом Кипур, День Искупления. Именно в этот день больше всего иудеев приходят в синагогу и даже те, кто круглый год не очень ассоциируют себя с религиозной жизнью, тем не менее находят возможность прийти на молитву и считают важным соблюсти пост.

Законы Йом Кипура соответствуют законам шабата, то есть запрещены работа и все виды деятельности как в субботу, помимо этого, немногим больше суток запрещено есть и пить, вступать в интимную близость, умащать тело или умываться. Таким образом мы полностью отвлекаемся от физических потребностей и уделяем внимания духовной работе, молитве и раскаянию.

Известная истина гласит, что человеку свойственно ошибаться. И также человеку тяжело признавать свои ошибки, осознавать, что сделанный им выбор был неверным, что он мог бы поступить благороднее, но тем не менее находил себе оправдание в виде обстоятельств или в поведении других людей. Но если мы все-таки решаемся признать свою вину, то нам гораздо легче признать ее абстрактно, нежели взглянув в глаза человеку, которому мы нанесли обиду или зримый урон.

В Йом Кипур мы отказываемся от всего материального, что может доставить удовольствие нашему телу, и проводим большую часть суток, стоя в молитвах: мы уподобляемся ангелам, которые удостоены находиться у Престола Всевышнего и видеть Его Лик. В молитве мы часто повторяем, что мы «предстаем перед Всевышним», что «наш взор направлен», что «глаза глядят» на Бога, то есть это моменты, когда мы максимально приближаемся к Творцу и набираемся мужества вслух признать свои ошибки, уступить место чувству совести и раскаянию.

Для чего нужно добровольно проходить это испытание каждый год? Для того чтобы научиться быть смиренным и смелее просить прощения у окружающих, чтобы оправдать себя перед Творцом и заслужить этим Его милость. Мы уверены в Его безусловной и безграничной любви, а поэтому именно Йом Кипур — это день, в который мы подтверждаем свое всецелое доверие Б–гу; не просто нашу веру в Него, но в Его любовь по отношению к человеку. Как сказано в книге пророка Малахии: «Я возлюбил вас, сказал Г-сподь»!

Желаю всем иудеям душевных и физических сил для легкого поста, для глубокого, искреннего раскаяния и также желаю вам найти возможность молиться в этот день в кругу общины! Пусть наши молитвы принесут мир, взаимное понимание и уважение!

Хорошей записи в Книге Жизни! Гмар хатима това!

Автор — президент Федерации еврейских общин России, основатель и генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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