В Москве двух мужчин госпитализировали с признаками ботулизма после поедания селедки

В Москве 21 сентября двое мужчин были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии с признаками ботулизма, сообщает Mash.

Заболевшие никак не связаны друг с другом, кроме того, что оба ели купленную в супермаркетах селедку бренда «Матиас».

Медики смогли вовремя спасти мужчин и привести их в стабильное состояние.

4 сентября токсиколог Алексей Водовозов заявил, что заразиться ботулизмом можно также во время поедания недостаточно помытых грибов. Следует тщательно удалять с них остатки почвы, в которых могут содержаться бактерии Clostridium botulinum, именно они и провоцируют развитие ботулизма, отметил он.

Ранее, 1 сентября, 13-летняя школьница умерла после отравления грибами. Отмечается, мать девочки в результате употребления грибов парализовало, она была госпитализирована. Известно, что накануне вечером семья ходила в лес и принесла оттуда грибы, приготовив из них потом блюдо.