Дюков рассказал о судьбе матчей сборной РФ с европейскими командами

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков 21 сентября рассказал журналистам о своих сомнениях в проведении товарищеских матчей сборной России с европейскими командами в 2023 году.

«Сомневаюсь, что мужская сборная в ближайшие два месяца проведет матч с командой из Евросоюза», — цитирует его «РИА Новости».

12 октября будет сыгран товарищеский матч с командой Камеруна, добавил глава РФС. Также, со слов Дюкова, сейчас ведутся переговоры и с другими командами Африканского континента.

Ранее в этот день стало известно, что Российская футбольная сборная опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с 38-го на 39-е место.

Предыдущий рейтинг ФИФА публиковала в июле. Тогда сборная России занимала 38-е место.