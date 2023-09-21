Эксперт оценил последствия для туристов после поднятия ключевой ставки ЦБ Турции

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 25 до 30%, сообщил регулятор 21 сентября. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк рассказал «Известиям», что такое ужесточение денежно-кредитной политики почти не отразится на покупательной способности российских туристов в этой стране.

«Причина проста: почти все сферы экономики, ориентированные на туристов, де-факто привязывали цены на свои услуги к доллару США, даже если транслировали эти цены в лирах или рубле», — объяснил он.

Говоря о внешнеторговых отношениях, эксперт отметил, что потенциальная стабилизация курса лиры будет их стимулировать.

«Однако пока рано говорить о снижении волатильности курса и развороте тренда на ослабление лиры. Хотя с середины лета падение лиры значительно замедлилось», — подчеркнул Миронюк.

Ранее в этот день в ЦБ Турции уточнили, что ужесточение денежно-кредитной политики будет в дальнейшем усиливаться настолько, насколько это необходимо, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза по инфляции.

До этого, 24 августа, регулятор поднял ключевую ставку сразу с 17,5 до 25%. Тогда объяснялось, что мера принята финансовым органом из-за увеличения проинфляционных рисков.