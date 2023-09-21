Сезон брусники стартовал на территории Подмосковья

Сезон брусники начался в лесах Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на комитет лесного хозяйства региона.

Обычно ягоды собирают на юго-востоке Подмосковья. Бруснику можно найти в Коломне, Луховицах, Шатуре и Егорьевске.

Жителям региона напоминают, что при походе в лес следует соблюдать ряд правил, чтобы не потеряться. Гражданам рекомендуют взять с собой заряженный телефон, запоминать ориентиры во время похода, а также оповещать близких о планируемом сборе ягод.

Ранее сообщалось, что с мая по сентябрь 2023 года в российских лесах заблудились больше 6 тыс. человек. Заявки на поиск пропавших в природной среде поступали в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». За аналогичный период 2022 года поступило 4465 заявок.