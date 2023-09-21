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Военный эксперт оценил уничтожение «Ланцетом» украинского МиГ-29

Эксперт Леонков: поражение МиГ-29 на аэродроме говорит о том, что «Ланцет» доработан
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Фото: commons.wikimedia.org/Tech. Sgt. Charles Vaughn
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Поражение украинского МиГ-29 на стоянке на аэродроме говорит о том, что «Ланцет» был существенно доработан, рассказал «Известиям» 21 сентября военный эксперт Алексей Леонков.

«Он на максимальной дистанции точно поразил цель, при этом преодолев заслоны противовоздушной обороны. Заметили они или нет, это вопрос отдельный, но то, что они его не сбили, — это однозначно. И «Ланцет» долетел до МиГ-29 украинских ВВС и уничтожил его», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что недавно был представлен новый барражирующий боеприпас, который будет летать на дальность до 200 км.

«Надеюсь, что скоро он появится в войсках и покажет свои возможности», — заключил Леонков.

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Ранее в этот день источник сообщил агентству «РИА Новости», что барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский истребитель на дальности более 80 км.

Ранее, 16 сентября, Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показано, как Вооруженные силы России уничтожили бронетехнику украинских боевиков на херсонском направлении. На видео заметно, как российский разведывательный беспилотник нацеливается на украинский танк и происходит удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».

19 сентября индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб» будет кратно увеличен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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