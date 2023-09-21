Американист назвал причины потери США военного превосходства

Превосходство США в сфере военных технологий уходит в прошлое. Например, если говорить о России, то Соединенные Штаты отстают в разработке гиперзвукового оружия, систем ПВО и ядерных технологий. Причина — нехватка бюджета, который США тратят на поддержание своей военной империи, а не на разработку нового оружия. Об этом в разговоре с «Известиями» 21 сентября заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что очевидное превосходство США в сфере военных технологий действительно сохранялось какое-то время после развала СССР, пока Китай и Россия набирались сил. Кроме того, свое превосходство они демонстрировали в противостоянии со странами, которые не могли «дать сдачи», такими как Ирак, Югославия, Афганистан, Сирия, Ливия и т.д.

«Сейчас, как мы видим, это абсолютное превосходство уходит в прошлое. По некоторым направлениям даже относительного превосходства у Америки больше не остается. Например, в разработке гиперзвукового оружия США отстают от России, Китая и даже Ирана и Северной Кореи. В системах ПВО очевидно отставание от РФ. В разработке ядерных технологий тоже есть отставание от нас. Возможно, в ближайшие годы начнется отставание и от Китая, который ударными темпами развивает свой ядерный щит», — заявил Дудаков.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что внутри США есть острая нехватка рекрутов, поскольку подавляющее большинство людей призывного возраста там не пригодны для службы в армии из-за психологических проблем, проблем с наркотиками, ожирения, плохой физической формы.

«Ну и самое главное, очень многие не хотят идти на службу в армию. Поэтому численность американской армии сократилась до рекордно низкого уровня с 1940 года», — подчеркнул политолог.

Также он отметил, что рекордный военный бюджет США в основном уходит на поддержание «огромной военной империи Америки»: 700 военных баз в 130 странах мира, 12 авианосных ударных групп и так далее.

«Зачастую у США просто не хватает денег на разработку или производство новых видов вооружений. Поэтому хоть бюджет и большой, он уходит на поддержание этой огромной военной американской машины. И это, конечно, выкачивает из Америки ресурсы и приводит к тому, что страны, у которых нет таких больших затрат, включая Россию и Китай, получают преимущество в разработке новых вооружений», — объяснил Дудаков.

При этом, по его словам, это не означает того, что США и оборонная промышленность окончательно ослабли.

«Есть сферы, где Америка действительно имеет высокий военный потенциал. Например, в авиации — у них самое большое количество истребителей пятого поколения», — подытожил политолог.

Накануне помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин во время выступления в Институте Рональда Рейгана заявила, что эпоха превосходства США в военных технологиях закончилась. По ее словам, Вашингтону необходимо упростить правила международной торговли оружием, которые регулируют экспорт военных технологий США, поскольку они только затрудняют обмен разработками с партнерами.

19 сентября издание The Washington Times отметило, что Пентагон нуждается в военном космическом потенциале для защиты США, а также для защиты союзников и партнеров от использования космоса потенциальными противниками. Газета отметила, что США отстают от России и КНР в сфере военных возможностей в космическом пространстве.