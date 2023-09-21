Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде

Президент России Владимир Путин посетил центр поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде 21 сентября. Визит в учреждение он совершил с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Специалистами центра предоставляется комплексная помощь участникам СВО, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, членам семей погибших участников и ветеранов боевых действий.

Президенту показали оборудованную всем необходимым квартиру для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, ее комнаты оснащены помощником «Умный дом». В таких квартирах также присутствует техническое оборудование для реабилитации.

В рамках своей поездки в Великий Новгород Путин также проведет заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Глава государства также запланировал встречу с победителями чемпионата высоких технологий.

Отделение центра в Великом Новгороде было открыто 1 июня 2023 года. В нем специалисты предоставляют помощь участникам СВО, их семьям, а также ветеранам боевых действий. Каждого посетителя «Возвращения» сопровождает личный координатор.

Ранее, 5 сентября, Путин заявил, что необходимо обеспечить всеми мерами поддержки и положенными льготами участников СВО и их семьи. Российский лидер указал, что необходимо предоставить равные права всем.

До этого, 2 августа, на церемонии вручения госнаград в Кремле президент призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации «как к своим». Он обратился ко всем своим коллегам на разных уровнях власти, отметив, что семьи погибших защитников Родины — «наши семьи».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.