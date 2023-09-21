В Санкт-Петербурге нашли пропавшую по дороге в музыкальную школу девочку

В Санкт-Петербурге волонтеры нашли 11-летнюю девочку, которая пропала по дороге в музыкальную школу. Об этом 21 сентября во «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по городу.

«Найдена. Жива», — сказано в сообщении.

Каким образом обнаружили девочку, не уточняется. Как отметили администраторы поискового отряда, они не распространяют подробности произошедшего, а также не отвечают на вопросы, связанные с обстоятельствами пропажи.

В этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге две школьницы пропали в течение суток. На момент публикации сообщалось о поисках 11-летней Марии Н. и 13-летней Адибы М. Одну из девочек нашли, местонахождение второй пока неизвестно.

Ранее, 21 августа, в Санкт-Петербурге нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку. Отмечалось, что ребенок находился в больнице со своей матерью.