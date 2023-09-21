Восьмилетний ребенок умер в Красноярске от неустановленной инфекции

В Красноярске восьмилетний мальчик скончался от неуточненной бактериальной инфекции. Об этом 21 сентября сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, еще 18 сентября ребенок пожаловался на боли в животе и рвоту, а на следующий день у него поднялась температура. Детский врач назначила ему лечение, но здоровье мальчика не улучшилось.

Уже 20 сентября его госпитализировали в межрайонную детскую больницу. Восьмилетний ребенок скончался в реанимации.

«Основной посмертный диагноз — неуточненная бактериальная инфекция», — пишет в Telegram-канале ведомство.

Семья ребенка не стояла на учете в органах профилактики. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Ранее, 7 сентября, стало известно, что семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла. Врачи диагностировали у нее ротавирус. Ребенок длительное время находился в коме с отеками мозга и легких.