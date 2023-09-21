На Урале вооруженный мужчина заперся в подъезде дома и угрожает самоубийством

Вооруженный мужчина забаррикадировался в подъезде многоэтажки в Каменске-Уральском Свердловской области. Он угрожает покончить с собой, если к нему подойдут. Об этом сообщает в четверг, 21 сентября, Telegram-канал Mash.

Как отмечается, территорию дома на Алюминиевой улице оцепила полиция, на место также прибыли медики. В настоящее время с мужчиной ведутся переговоры.

По предварительной информации, он не состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

В конце июля сообщалось, что в коттеджном поселке «Шервуд» под Истрой в Московской области злоумышленник проник в частный дом и пытался удерживать там сотрудника правоохранительных органов, приехавшего на место происшествия, и работника ЧОПа. Однако им удалось покинуть здание. По факту было возбуждено уголовное по ст. 318 и 317 УК РФ («Угроза применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов»). Позднее мужчина был задержан.