GBN News: Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку Луле да Силве

Президент США Джо Байден не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Видео этого инцидента 21 сентября опубликовал канал GBN News на своем YouTube.

Во время своего выступления в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, посвященного вопросу прав рабочих, Байден при выходе на сцену чуть не сбил флаг Бразилии. Кроме того, он сильно путался в словах.

Помимо этого, во время выступления своего бразильского коллеги президент США долго ковырялся с наушником, вынудив да Силву отвлекаться от своей речи и выяснять, слышит ли Байден его слова.

По завершении речи он пожал руку главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо и, повернувшись спиной к президенту Бразилии, покинул сцену.

Ранее, 18 сентября, Байден на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его диктатором. Американский лидер также заявил, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется перед Россией.

В начале сентября стало известно, что большинство американцев (73%) считают действующего главу государства слишком старым для переизбрания, а также неохотно покупают книги с его биографией. Жители США чаще отдают предпочтение книгам о Трампе.