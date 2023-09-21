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GBN News: Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку Луле да Силве

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Президент США Джо Байден не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Видео этого инцидента 21 сентября опубликовал канал GBN News на своем YouTube.

Во время своего выступления в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, посвященного вопросу прав рабочих, Байден при выходе на сцену чуть не сбил флаг Бразилии. Кроме того, он сильно путался в словах.

Помимо этого, во время выступления своего бразильского коллеги президент США долго ковырялся с наушником, вынудив да Силву отвлекаться от своей речи и выяснять, слышит ли Байден его слова.

По завершении речи он пожал руку главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо и, повернувшись спиной к президенту Бразилии, покинул сцену.

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Ранее, 18 сентября, Байден на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке попытался оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его диктатором. Американский лидер также заявил, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется перед Россией.

В начале сентября стало известно, что большинство американцев (73%) считают действующего главу государства слишком старым для переизбрания, а также неохотно покупают книги с его биографией. Жители США чаще отдают предпочтение книгам о Трампе.

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