Стало известно о причастности барнаульского маньяка к еще четырем убийствам

Барнаульский маньяк Виталий Манишин может быть виновен в смерти еще четырех людей, тела которых были найдены в Калманском районе города. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал источник «Известий».

Следствие установило, что еще четыре убийства произошли с 1999 по 2000 год. Одной из предполагаемых жертв Манишина оказалась 17-летняя девушка, которая в 1999 году отправилась на автовокзал, чтобы доехать до Барнаула для поступления в техникум, но ее после этого никто не видел.

«Тело девушки, заваленное березовыми ветками, нашли в лесу рядом с дорогой, ведущей из села Бураново на станцию Калманка», — рассказал источник «Известий».

Еще три трупа девушек были найдены в 2000 году рядом с трассой Барнаул – Рубцовск. Одной из убитых также оказалась 17-летняя девушка, которая ушла из дома в 2000 году и так и не вернулась. Другой жертвой стала 54-летняя женщина из Алтайского края.

Барнаульского маньяка задержали в мае 2023 года. Более 30 лет его не удавалось найти, и убийца находился на свободе. Им оказался экс-замглавы администрации Калманского района 52-летний Виталий Манишин.

В четырех убийствах он признался случайно — запутался в показаниях, отмечает «Газета.Ru». По данным следствия, всего маньяк убил девять человек.

Мужчина ранее успел сознаться, что одно из убийств он совершил еще в 1989 году. Манишин рассказал, что ему понравилась студентка во время отдыха в компании друзей, однако взаимностью девушка не ответила. После этого Манишин разозлился и убил девушку.

Ранее, 5 сентября, в Красноярском крае завершили расследование убийства двух несовершеннолетних девушек, которое было совершено 23 года назад. В июне 2000 года две 16-летние девушки пришли в гараж к 19-летнему молодому человеку, жителю Кодинска. В ходе конфликта между ними молодой человек взял кувалду и ударил девушек по голове. Пострадавшие скончались на месте.