Эксперт рассказал, как отцу уйти в декретный отпуск

В большинстве случаев после рождения ребенка в декретный отпуск уходит мать. Однако по закону взять отпуск по уходу за ребенком может любой близкий родственник или опекун, в том числе отец новорожденного, если он действительно за ним ухаживает. Об этом «Известиям» 21 сентября рассказал директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

«Об этом говорит статья № 256 Трудового кодекса Российской Федерации. Более того, условия выплат в отпуске по уходу за ребенком одинаковы и для матери, и для отца. Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два последних года работы, но не менее расчета по МРОТ. Кроме того, в соответствии со ст. 11 ФЗ № 81-ФЗ мужчины могут получить и другое пособие — по беременности и родам, которое также составляет 40% от среднего дохода за последние два трудовых года», — отметил Пучков.

По его словам, для этого отцу в обязательном порядке нужно за семь недель до ухода предупредить об этом работодателя. Но официально уйти в декретный отпуск он сможет только по истечении больничного по беременности и родам своей жены, который длится около 140 дней.

«Для оформления отпуска по уходу за ребенком необходимо обратиться к руководству с двумя копиями заявления на декретный отпуск, заявлением о выплате пособий, а также принести свидетельство о рождении ребенка. Ранее требовалась справка о том, что мама малыша не находится в таком отпуске и не получает выплат по уходу, поскольку по закону в декрете может быть только один родитель (за исключением рождения двойни). В 2023 году справка больше не требуется, так как Социальный фонд РФ уточняет эти данные самостоятельно», — рассказал он.

Помимо личной инициативы и желания отца ухаживать за ребенком, по его словам, существует несколько ситуаций, когда именно мужчине будет выгоднее уйти в декретный отпуск.

«Во-первых, если супруга имеет заработную плату выше, ведь пособие составляет 40% от среднего заработка за последние два рабочих года. Во-вторых, если у отца есть риск увольнения или понижения заработной платы. Декретный отпуск поможет сохранить выплаты и рабочее место на ближайшие полтора года. В-третьих, если мать ребенка работала меньше шести месяцев, поскольку в таком случае выплаты будут рассчитываться на основе МРОТ. И последняя ситуация, если жена не работала вообще. Супруг может найти подработку на неполный график и сохранить выплаты по уходу за ребенком», — объяснил специалист.

В заключение он отметил, что, согласно ч. 3 ст. 256 ТК РФ, подработка во время декретного отпуска считается законной практикой, если родитель трудоустроен на неполный рабочий график.

«Причем нормами законодательства не предписано точное максимальное количество часов, которое можно установить для работы в режиме неполного рабочего времени при одновременном нахождении в отпуске по уходу за ребенком. Главное, что оно должно быть меньше нормального графика работника», — подчеркнул Пучков.

В мае правительство РФ утвердило повышение максимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. В 2022 году оно составило 31,5 тыс. рублей, в 2024 году составит 49 тыс. рублей, а в 2025 году — 66 тыс. рублей.