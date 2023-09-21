«Аэрофлот» возобновит рейсы в Гонконг с 23 декабря
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Гонконг с 23 декабря. Об этом авиакомпания сообщила 21 сентября на своем сайте.
Полеты будут выполняться из терминала C московского аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы на среду, пятницу и воскресенье. На маршруте будет задействован самолет Airbus A330.
14 сентября гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что перевозчик сохраняет прогноз по пассажиропотоку на 2023 год в 45 млн человек, а в 2024 году планирует увеличить его до 47 млн.
Ранее, 12 сентября, «Аэрофлот» открыл продажи билетов на Маврикий. Полеты будут доступны с 23 декабря.