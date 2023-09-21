Правительство утвердило список стран для участия в валютных торгах в России
Правительство России утвердило список стран, чьи банки и брокеры могут участвовать в валютных торгах в РФ. Он опубликован 21 сентября на сайте кабмина.
В перечень вошли более 30 стран, в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
Распоряжение об утверждении списка подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен для реализации новых норм федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле.
Накануне замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев рассказал, что власти России могут восстановить некоторые меры валютного контроля, в том числе чтобы контролировать отток капитала через дружественные страны. Это будет сдерживать краткосрочные колебания валютного курса, считает он.
1 сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство поддержало ужесточение валютного контроля. В свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в данном вопросе нужно применять меры, которые носят зеркальный характер, но они не должны создавать трудностей для экономических агентов.
До этого, 29 августа, экономист Михаил Задорнов рассказал о способах укрепления рубля. По его словам, одновременное ужесточение фискальной и монетарной политики России поможет рублю укрепиться. Также он считает, что необходимо ужесточить валютный контроль.
С целью подержания стабильного курса рубля на фоне его ослабления в 2022 году правительство совместно с Банком России вводит различные правила, регулирующие оборот валюты в стране. Среди них ограничения на вывоз валюты больше определенной суммы, продажа валютных доходов и другие.