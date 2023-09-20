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Минфин рассматривает возвращение мер валютного контроля

В РФ рассматривают меры для контроля оттока капитала через дружественные страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Власти России могут восстановить некоторые меры валютного контроля, в том числе чтобы контролировать отток капитала через дружественные страны, заявил 20 сентября в ходе выступления в Госдуме замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

«В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля», — отметил он.

По его словам, меры еще обсуждаются, пока неясно, какие из них будут реализованы, поэтому называть он их не стал, добавила «Газета.Ru».

Моисеев указал на то, что данные меры направлены на контроль за оттоком капитала, который идет через дружественные страны. Это будет сдерживать краткосрочные колебания валютного курса, считает он.

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Министерство финансов поддержало ужесточение валютного контроля, о чем 1 сентября заявил глава ведомства Антон Силуанов. В свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в данном вопросе нужно применять меры, которые носят зеркальный характер, но они не должны создавать трудностей для экономических агентов.

До этого, 29 августа, экономист Михаил Задорнов рассказал о способах укрепления рубля. По его словам, одновременное ужесточение фискальной и монетарной политики России поможет рублю укрепиться. Также он считает, что необходимо ужесточить валютный контроль.

С целью подержания стабильного курса рубля на фоне его ослабления в 2022 году правительство совместно с Банком России вводит различные правила, регулирующие оборот валюты в стране. Среди них ограничения на вывоз валюты больше определенной суммы, продажа валютных доходов и другие.

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