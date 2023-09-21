«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ со счетом 4:3
Немецкий клуб «Бавария» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч, прошедший 20 сентября на «Альянц-Арене» в Мюнхене, завершился со счетом 4:3.
В составе «Баварии» мячи забили Лерой Зане (28-я минута), Серж Гнабри (32), Гарри Кейн (54, с пенальти), Матис Тель (90+2). У «Манчестер Юнайтед» голы оформили Расмус Хойлунн (49) и Каземиро (88, 90+5).
«Бавария» возглавила турнирную таблицу группы A, в которой помимо «Манчестер Юнайтед» находятся датский «Копенгаген» и турецкий «Галатасарай», сыгравшие вничью в первом туре.
Также 20 сентября мадридский «Реал» обыграл дебютировавший в Лиге чемпионов берлинский «Унион» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем.
Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Финал турнира пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.