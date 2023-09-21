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В Пентагоне указали на завершение эпохи превосходства США в военных технологиях
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В Пентагоне указали на завершение эпохи превосходства США в военных технологиях

Помощник главы Пентагона: эра превосходства военных технологий США закончилась
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Эпоха превосходства США в военных технологиях закончилась. На это указала 20 сентября помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин во время выступления в Институте Рональда Рейгана.

В своей речи, которая транслировалась на YouTube-канале Reagan Foundation, она заявила, что Вашингтону необходимо упростить правила международной торговли оружием, которые регулируют экспорт военных технологий США, поскольку они только затрудняют обмен разработками с партнерами.

«Они были разработаны в период, когда Соединенные Штаты владели превосходством в военно-технологической сфере, и мы не особенно заимствовали что-то у других. Ситуация изменилась, и эта экосистема сейчас выглядит совсем по-другому», — отметила Карлин, добавив, что теперь США будут многому учиться и многим делиться со своими партнерами и союзниками.

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19 сентября издание The Washington Times отметило, что Пентагон нуждается в военном космическом потенциале для защиты США, а также для защиты союзников и партнеров от использования космоса потенциальными противниками. Газета отметила, что США отстают от России и КНР в сфере военных возможностей в космическом пространстве.

Ранее, в конце июня, сообщалось, что управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) намерено взять на работу специалистов, которые разрабатывают новые революционные военные технологии. Отмечалось, что отдел тактических технологий DARPA заинтересован в развитии прикладных исследований и передовых технологий для «переосмысления будущего в сфере ведения боевых действий». Речь идет о военных действиях в воздухе, на суше, в море и в космосе.

Там пояснили, что противники США уже имеют «средства для противодействия нынешней военной архитектуре», которой обладают Соединенные Штаты. Поэтому теперь им требуются новые разработки.

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