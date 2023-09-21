Лавров рассказал о роли стран БРИКС в решении глобальных проблем

Роль стран международного объединения БРИКС (BRICS) с течением времени будет возрастать в вопросах решения глобальных проблем. Об этом 20 сентября заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров. Текст его заявления приводит сайт министерства.

По словам дипломата, объединение стран наглядно демонстрирует возможность построить диалог в условиях недискриминационной многополярности.

«Убежден, что в текущих условиях роль БРИКС в решении глобальных проблем будет только возрастать. Тем более, что наше объединение для мирового сообщества остается примером подлинной равноправной и недискриминационной многополярности», ― заявил Лавров на встрече с главами МИД стран-членов БРИКС, прошедшей на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр также подчеркнул, что расширение БРИКС ― логичный шаг, который с появлением новых партнеров позволит продолжить развитие объединения.

«Все больше государств Азии, Африки, Латинской Америки укрепляют свои экономические позиции, демонстрируют стремление и готовность отстаивать суверенные национальные интересы и влиять на глобальные процессы. Видим, как ускоряется необратимое установление более справедливого, полицентричного миропорядка. Однополярный мироуклад уходит в прошлое», ― отметил Лавров.

Ранее, 24 августа, президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите БРИКС, прошедшем с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил, что с 1 января 2024 года полноценными участниками объединения станут еще шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В свою очередь, Лавров заявил, что название объединения не изменится после вступления в него новых стран.

В тот же день президент России Владимир Путин поздравил новых членов блока. Он подчеркнул, что Москва будет продолжать выполнять работу по расширению влияния этого объединения в мире, в том числе налаживать взаимодействие с новыми членами организации.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

Предыдущая сессия Генассамблеи ООН состоялась в сентябре прошлого года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отмечал, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог. Вместо этого, по словам главы МИД РФ, они продолжают «демонизировать Россию».