В Китае смерч унес жизни не менее 10 человек
Число жертв смерча на востоке Китая возросло до 10 человек. Еще четверо местных жителей серьезно пострадали, передает телеканал «Известия». 19 сентября ураган обрушился на несколько районов города Суцянь. Смерч разрушил 137 жилых домов, больше 1,6 тыс. зданий повреждено. Местные власти переселили около 405 человек из пострадавших от стихии районов.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.