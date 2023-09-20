«Зенит» по пенальти обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

Петербургский «Зенит» обыграл по пенальти грозненский «Ахмат» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:3. В серии пенальти сильнее оказалась команда «Зенита» (4:2).

Таким образом, петербургская команда расположилась на втором месте группы C с восемью очками. «Ахмат» занял третью строчку с четырьмя очками. На первой строчке находится на данный момент калининградская «Балтика».

В следующем матче 3 октября «Зенит» сыграет с «Балтикой», «Ахмат» 4 октября проведет матч с самарскими «Крыльями Советов».

До этого, 18 сентября, московский «Локомотив» проиграл «Оренбургу» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:2.