«Локомотив» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2 в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл ФК «Оренбург» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на домашнем стадионе проигравшей команды «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:2. Первый мяч на 84-й минуте забил полузащитник Иван Башич. Второй мяч был забит на четвертой добавленной ко второму тайму минуте (90+4) нападающим Дмитрием Воробьевым.

Спустя восемь проведенных матчей «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ со счетом в 12 очков. «Оренбург» располагается на 11-м месте, имея в активе восемь очков. Первое место принадлежит ФК «Краснодар», который на данный момент набрал 18 очков.

В следующем туре «Локомотив» 24 сентября в гостях поборется с «Зенитом». «Оренбург» в этот же день сыграет на выезде против «Пари Нижний Новгород».

Ранее, 15 сентября, ФК «Динамо» сыграл вничью с ФК «Пари Нижний Новгород» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Матч состоялся в Москве.