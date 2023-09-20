Финансовый аналитик объяснил рост цен на газ в Европе

На рост цен на газ в Европе влияет несколько факторов, среди которых в том числе сокращение поставок из России, высокий спрос на газ в Азии, нестабильность на энергорынке, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 20 сентября.

«Цена на газ в Европе составляет $405 за тыс. куб. м. С мая торги проходят в диапазоне $260–500 за тыс. куб. м. Цена немного подросла, несмотря на высокие показатели выработки ветроэнергетических установок и большие запасы в подземных хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe, текущий уровень запасов достиг 94,24%», — сказал эксперт.

Как уточнил эксперт, прогнозы цен очень неопределенны, поскольку они зависят от погодных условий, динамики спроса в Азии и возможных перебоев поставок.

«Если ветрогенерация снизится, а отбор из хранилищ увеличится из-за погоды, то осенью цена на газ может подняться до $600», — добавил Антонов.

Среди факторов, влияющих на рост стоимости газа в Европе, он назвал сокращение поставок из России из-за санкций и технических проблем с транзитом через Украину. Как объяснил аналитик, это ведет к дефициту предложения на европейском рынке.

«[Еще одна причина увеличения цен —] ограниченный рост добычи в Норвегии. Крупнейшее месторождение Troll работает на пределе мощностей из-за технических проблем. Работы по их устранению будут вестись с 20 по 23 сентября», — сказал эксперт.

Кроме того, влияние оказывает и высокий спрос на газ в Азии: Европа конкурирует с азиатскими странами за поставки сжиженного природного газа, отметил он.

Также фактор роста цен на газ — опасения по поводу возможного дефицита газа зимой.

«Хотя ПХГ (подземные хранилища. — Ред.) Европы заполнены почти на 94%, темпы закачки замедлились», — обратил внимание аналитик.

По его словам, сказывается и нестабильность на энергорынке из-за геополитической напряженности.

Ранее, 5 сентября, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Handelsblatt выразил мнение, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие альтернативные источники почти невозможен.

До этого, 3 мая, глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в беседе с «Известиями» выразил мнение, что биржевые цены на газ в европейских странах могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.