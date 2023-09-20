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Напавшего на фельдшера скорой помощи жителя Владивостока осудили на 8,5 года

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Суд во Владивостоке вынес приговор мужчине, напавшему на фельдшера скорой помощи с ножом. Ему дали восемь с половиной лет, которые он проведет в колонии строгого режима, сообщает СУ СК России по региону.

«Установлено, что 7 июня 2021 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя по месту жительства по улице Адмирала Кузнецова в городе Владивостоке, напал с ножом на фельдшера скорой медицинской помощи специализированной психиатрической выездной бригады», — говорится в сообщении ведомства.

Фельдшер «скорой» успел закрыться от ножа, который мог быть нанесен ему в живот, медицинским ящиком. Это предотвратило удар и выбило нож из рук нападавшего. Как выяснилось, бригада прибыла для оказания помощи именно подсудимому, пишет ИА PirmaMedia.

В краевой прокуратуре отмечают, что вердиктом присяжных заседателей житель Владивостока признан не заслуживающим снисхождения. На этом основании мужчине, признанному виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В июне 2023-го верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор по делу о покушении на убийство врача одной из клиник. Таким образом, суд поддержал апелляцию на решение суда нижестоящей инстанции, где на основании вердикта присяжных оправдали ранее судимого 45-летнего жителя Ижевска.

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