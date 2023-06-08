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Отменен оправдательный приговор по делу о покушении на врача в Ижевске

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Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор по делу о покушении на убийство врача одной из клиник. Таким образом, суд поддержал апелляцию на решение суда нижестоящей инстанции, Ленинского районного суда. Там оправдали ранее судимого 45-летнего жителя Ижевска. Однако сторона обвинения с приговором не согласилась.

В объединенной пресс-службе судов Удмуртии udm-info.ru рассказали, что мужчину обвиняли в том, что он 18 декабря 2021 года набросился на дежурного врача одной из городских больниц. Причиной стало его недовольство действиями врача при оказании помощи его 12-летнему сыну.

Сначала обвиняемый предложил сыну нанести врачу удары ножом, а затем сам ударил медика кулаком по лицу. Позже он уже потребовал от сына в ультимативной форме ударить врача ножом, что тот и сделал.

Действия отца и сына пресек сотрудник больницы. Однако подросток успел нанести три удара ножом. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи врача удалось спасти.

При задержании в подъезде дома обвиняемый руками, закованными в наручники, нанес удар в лицо полицейскому.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. Они признали мужчину виновным только по событию в отношении полицейского. По остальным он был оправдан.

На основании вердикта присяжных суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы. Однако такое решение не устроило прокуратуру. Глава ведомства обратился в апелляционный суд с представлением.

Судебная коллегия Верховного суда республики отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе, отмечает ИА «Сусанин».

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