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Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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США должны обеспокоиться из-за нового оружия, о разработке которого сообщил президент России Владимир Путин. Об этом 19 сентября рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений, в которых намекнул, что у России есть другие виды оружия в разработке. Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха», — сказал он на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, Россия ранее применила гиперзвуковое оружие на Украине, и это вызвало шок у сотрудников Пентагона и объединенного комитета начальников штабов США.

«Россия послала четкий сигнал, что она не только может разработать гиперзвуковое оружие, но и уже сделала это, применив его в бою», — сказал Джонсон.

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Ранее, 12 сентября, Путин заявил, что Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах, так как оно будет обеспечивать безопасность в перспективе.

13 июня Путин заявил, что США всё больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности. Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, считает президент РФ.

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