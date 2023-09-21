Тревожные сигналы

От возрастной деменции не застрахован никто, но каждый может затормозить гибель нервных клеток. 21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Он призван напомнить об этой разновидности старческого слабоумия. По данным ВОЗ, ей страдают 1,8 млн россиян.

У больного ухудшаются когнитивные функции мозга, это сказывается на памяти, мышлении, поведении человека и в конечном итоге приводит к утрате способности обслуживать себя и вести привычный образ жизни.

Как правило, болезнь развивается постепенно в возрасте после 65 лет. Она может проявляться лишь нарушением памяти, для нее характерно медленное прогрессирование, а семейный анамнез, как правило, не прослеживается. Но бывает, что ее диагностируют и у совсем молодых людей, и при такой форме характерно более стремительное прогрессирование и раннее нарушение памяти, речи, мышления, внимания, ориентации во времени и пространстве. При раннем начале болезни (до 65 лет) ведущим фактором появления заболевания является генетическая отягощенность.

Первые признаки болезни Альцгеймера — ухудшение памяти. У многих в семье есть пожилые родственники, которые к старости начали забывать, зачем вышли на улицу, где находятся, о том, что включили газовую плиту или поставили чайник, и даже как их зовут. А начинается всё безобидно. Человек начинает предложение и не доводит его до конца, не помнит, как зовут знакомых, не может рассказать о событиях последних недель, но при этом охотно делится, например, детскими или юношескими воспоминаниями.

Как правило, на начальной стадии эти изменения не особо заметны для окружающих. Обычно с начала заболевания до появления явных признаков проходит от семи до 15 лет. Осложняет ситуацию то, что провалы в памяти на первых порах не влияют на общие интеллектуальные способности и близкие списывают их на особенности здоровья или случай.

Тревожными сигналами могут стать снижение внимания, когда сложно удержать внимание на диалоге или фильме, вспомнить название повседневных предметов, а также скудность речи, нарастающее чувство беспокойства и гнева из-за провалов в памяти, потеря координации в пространстве, путаница или повторы слов, затруднения при чтении или письме, сложности в рассуждениях.

К развитию болезни приводит множество факторов, и это не только преклонный возраст и семейный анамнез. Большое влияние могут оказать и ускорить гибель нервных клеток атеросклероз, неконтролируемая артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, депрессия, перенесенные черепно-мозговые травмы, низкая интеллектуальная активность, малоподвижный образ жизни и курение.

Самый простой метод определения предрасположенности к болезни Альцгеймера — генетическое тестирование (биомаркеры). По всему миру появляются всё новые методы ранней диагностики, в том числе и с использованием искусственного интеллекта.

Ученые предпринимают попытки вылечить эту болезнь на протяжении нескольких последних десятилетий. Большой ажиотаж пару лет назад вызвало появление в США первого препарата для терапии деменции. В России в этом году начались испытания отечественного лекарства, созданного в лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета. Но поскольку «волшебной пилюли» в широком доступе пока нет, всё сводится к тому, чтобы уменьшить выраженность симптомов и замедлить прогрессирование. Нельзя остановить процесс гибели нервных клеток, но можно заставить еще живые работать эффективнее.

Поэтому для снижения риска развития болезни Альцгеймера стоит как можно скорее кардинально пересмотреть свою систему питания, исключив из рациона «вредные» продукты и добавив овощей, а также источники белка, витаминов и полезных микроэлементов. Не стоит забывать о физической активности, она должна быть регулярной. Лечебная физкультура, йога, бег, пешие прогулки, велоспорт — каждый выбирает сам, что ему интереснее.

Нужно постоянно вести активную интеллектуальную деятельность. Можно играть в карточные игры или шахматы, решать головоломки, читать книги, писать письма, изучать иностранные языки, тренировать память, развивать логику, прокладывать новые маршруты от дома до работы и обратно и многое другое. Плюс необходимо заботиться о состоянии сосудов и головного мозга — контролировать артериальное давление и глюкозу в крови при хронических заболеваниях.

Автор — управляющий директор, начальник Управления методологии и компетенций «СберСтрахования жизни»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции