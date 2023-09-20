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МИД РФ назвал учения НАТО в 2024 году подготовкой блока к столкновению с РФ

Замглавы МИД Грушко: учения НАТО в 2024 году — подготовка блока к столкновению с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Военные учения НАТО Steadfast Defender, запланированные на 2024 год, являются частью приготовления к военному столкновению с Россией и очередным шагом для дестабилизации ситуации в Европе. Об этом заявил журналистам в среду, 20 сентября, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию и сценарий сформулированы таким образом, что не оставляют сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», — заявил Грушко. Он назвал предстоящие учения провокационными и носящими явно агрессивный характер.

Замглавы МИДа отметил, что маневры не дадут ничего с военной точки зрения, но они подтверждают правильность решений Москвы по защите границ.

«Это еще раз подчеркивает необходимость реализации всех решений, которые были приняты и которые будут приняты в будущем по обеспечению наших западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне», — указал Грушко.

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О готовящихся самых масштабных учениях НАТО в 2024 году 11 сентября написало издание Financial Times. По данным газеты, альянс собирает более 40 тыс. военнослужащих, которые будут отрабатывать способы отражения российской агрессии. В рамках учений будет совершено от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и использовано более 50 военных кораблей.

Позднее, 16 сентября, эту информацию подтвердил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, отметив при этом, что увеличившиеся расходы на оборону, которые предприняли в НАТО, «приводят к большей безопасности». Общее количество участвующих в мероприятии стран составляет 32, включая Швецию, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией.

Политолог, кандидат политологических наук, доцент кафедры политического анализа факультета госуправления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков оценил сообщения о запланированных НАТО крупных военных учениях. Он напомнил, что в следующем году планируется также проведение юбилейного саммита альянса в связи с 75-летием блока, и в этом контексте у них будет потребность в демонстрации различных информационных поводов, в том числе демонстрации способности НАТО уметь показывать свою военную сущность.

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