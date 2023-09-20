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В ЛНР сообщили об изъятии из схрона в районе Северодонецка более 10 ПТРК

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Фото: МВД ЛНР
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В районе Северодонецка в Луганской Народной Республики (ЛНР) силовики изъяли из схрона более 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает МВД по региону в среду, 20 сентября.

«Сотрудниками ОБТФ (отдельного боевого тактического формирования. — Ред.) МВД ЛНР в лесополосе в районе города Северодонецка из незаконного оборота изъято более 10 ПТРК «Фагот», а также два автомата Калашникова», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что изъятые предметы направлены в региональный экспертно-криминалистический центр МВД. В настоящее время проводится проверка.

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Ранее, 10 сентября, военная комендатура ЛНР рассказала об обнаружении крупного схрона с оружием и боеприпасами, который, предварительно, был предназначен для совершения терактов в республике во время выборов в этот день. Уточнялось, что содержимое обследовали саперы. Часть боеприпасов утилизируют, пригодные отдадут российским военнослужащим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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