В районе Северодонецка в Луганской Народной Республики (ЛНР) силовики изъяли из схрона более 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает МВД по региону в среду, 20 сентября.

«Сотрудниками ОБТФ (отдельного боевого тактического формирования. — Ред.) МВД ЛНР в лесополосе в районе города Северодонецка из незаконного оборота изъято более 10 ПТРК «Фагот», а также два автомата Калашникова», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что изъятые предметы направлены в региональный экспертно-криминалистический центр МВД. В настоящее время проводится проверка.

Ранее, 10 сентября, военная комендатура ЛНР рассказала об обнаружении крупного схрона с оружием и боеприпасами, который, предварительно, был предназначен для совершения терактов в республике во время выборов в этот день. Уточнялось, что содержимое обследовали саперы. Часть боеприпасов утилизируют, пригодные отдадут российским военнослужащим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.