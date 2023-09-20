Умер создатель образа «Дяди Степы» Герман Мазурин

Создатель образа «Дяди Степы», иллюстратор Герман Мазурин скончался в среду, 20 сентября, на 92-м году жизни. Его дочь Анна Горбашова сообщила ИА Регнум, что у отца оторвался тромб.

«Пару дней назад мне сказали, что папу можно будет забрать домой. Позавчера я приняла решение, что заберу его, и уже собралась за ним ехать, а тут вон оно что. Сейчас еду в больницу. Врачи сказали, что оторвался тромб», — объяснила она.

Кроме того, она добавила, что последние недели своей жизни иллюстратор мало ел, так как у него были трудности с приемом пищи. По ее словам, из-за проблем с гортанью ему было больно это делать.

Горбашова отметила, что на данный момент решение по дате прощания с Мазуриным пока что не приняли. Вероятно, оно пройдет в пятницу, 22 сентября.

Ранее, в июле, художник упал в своей квартире в Москве и ударился головой, в результате чего его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. В дальнейшем он находился в больнице

Герман Мазурин за 70 лет своего творчества оформил около 300 книг, самыми известными из которых являются «Дядя Стёпа» Сергея Михалкова, «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Том Сойер и Гекльберри Финн» Марка Твена и многие другие, добавляет «Газета.ru».

Кроме того, он работал не только с отечественными, но и зарубежными изданиями. Иллюстратор также занимался преподаванием: начиная с 1974 года, Мазурин работал в Московском государственном академическом художественном институте (МГАХИ) имени В.И. Сурикова и Восточном международном художественном институте в китайском Чжэнчжоу.