Писториус заявил о нюансах в поставках ФРГ ракет Taurus Киеву

ФРГ сможет предоставить украинским властям дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но хочет изучить все вопросы, связанные с этими поставками. Об этом 20 сентября сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Le Monde.

«Нет, мы не отказываемся поставлять эти ракеты. Мы изучаем запрос и его последствия, что означает учет определенных технических и юридических данных. Я понимаю, что это требует времени. Но крылатые ракеты Taurus — это очень дальнобойные системы», — сообщает ТАСС со ссылкой на издание.

Журналисты спросили Писториуса, не будет ли Берлину достаточно заверения Киева, что он не станет использовать ракеты для атаки на территории России. Он пояснил, что это важное обязательство, однако не единственный фактор, который будет учитывать германское оборонное ведомство при решении о поставках ракет.

Писториус напомнил, что Германия — второй по величине и самый крупный в Европе поставщик помощи Украине. По его словам, в частности, страна поставляет Вооружнным силам Украины (ВСУ) средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

Ранее, 18 сентября, Писториус анонсировал выделение Германией Украине нового пакета помощи общей стоимостью €400 млн. При этом он сообщал, что ФРГ не станет передавать Украине немецкие ракеты дальнего радиуса действия Taurus, о которых просит Киев, пока не будет решен ряд соответствующих вопросов: политических, правовых, военных и технических аспектов.

До этого, 15 сентября, Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

Правительство ФРГ планировало эти поставки еще в начале августа. Обсуждение этого вопроса началось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.