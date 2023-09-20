Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
В Воронежской области потерпел аварию самолет Су-34, его пилоты катапультировались. Об этом 20 сентября сообщило Министерство обороны России.
«Около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилотов эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет, сообщили в министерстве.
По данным ведомства, самолет упал вдали от населенных пунктов. Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее, 12 сентября, самолет Су-24 потерпел крушение при выполнении учебного-тренировочного полета в Волгоградской области. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности.