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Мемориальный комплекс приведут в порядок под Тверью

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В Бологовском округе Тверской области начали работы по благоустройству мемориального комплекса в память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Один из самых масштабных проектов в регионе реализуют благодаря местному закону «О городе, удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Как пишут «Тверские ведомости», на время работ Вечный огонь могут погасить, но только пока идет реставрация постамента.

По словам главы муниципалитета Геннадия Ломаки, Вечный огонь — сердце города. Здесь проводят торжества, приносят цветы молодожены и выпускники, неподалеку расположены музей военной техники под открытым небом и памятник пограничникам.

В региональном министерстве молодежной политики рассказали, что контролируют благоустройство мест памяти, особенно в городах воинской славы и трудовой доблести. В Бологом планируется большой объем работ. Так, на площади 1 тыс. кв. м заменят плитку на клинкерный кирпич, который производят во Ржеве. Также предстоит обустроить дорожки, скамейки, установить новые урны, отремонтировать лестницу, покрасить военную технику и обновить постамент, на котором горит Вечный огонь. Ремонт планируется завершить до конца строительного сезона.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Тверской области планируют отремонтировать кровли пяти медицинских учреждений. Ремонт пройдет в поликлиниках Калязинской и Кашинской центральных районных больниц, главном корпусе Сонковской ЦРБ, поликлинике № 1 и филиале поликлиники № 2 городской больницы № 7 в Твери. Кроме того, запланирован ремонт кровли в Бежецком медицинском колледже.

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