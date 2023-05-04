Кровли пяти поликлиник и больниц отремонтируют в Тверской области

В 2023 году в Тверской области планируют отремонтировать кровли пяти медицинских учреждений. Вопрос был рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона.

По данным «Тверских ведомостей», ремонт пройдет в поликлиниках Калязинской и Кашинской центральных районных больниц, главном корпусе Сонковской ЦРБ, поликлинике № 1 и филиале поликлиники № 2 городской больницы № 7 в Твери. Кроме того, запланирован ремонт кровли в Бежецком медицинском колледже.

В Ржевском медицинском колледже планируется проведение комплексного капитального ремонта. Спортивный и актовый залы приведут в порядок в Вышневолоцком медицинском колледже.

Ранее сообщалось, что в Липецке планируется модернизация третьего этажа поликлиники областной больницы. Работы завершат летом. Стоимость ремонта составит 26 млн рублей.