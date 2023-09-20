В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
В Намском районе Якутии продолжаются поиски трех мужчин, не вернувшихся 8 сентября с рыбалки. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила служба спасения республики в своем Telegram-канале.
В поисках задействованы 48 человек и 13 плавательных средств. Накануне вертолет Ми-8 МЧС совершил облет акватории реки Лены. Было обследовано 420 кв. км.
Поиски продолжаются, в них участвуют спасатели, сотрудники МЧС, а также местные жители.
14 сентября в службе спасения Якутии уточнили, в ходе поисковых работ были обнаружены сапоги, трекинговый ботинок и некоторые другие вещи пропавших.
6 сентября трое рыбаков из села Булуус Намского улуса выехали в сторону Кобяйского улуса по реке Лене и пропали. По словам жены одного из мужчин, они должны были вернуться 8 сентября.