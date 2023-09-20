Резервуар с топливом в Адлерском районе Сочи потушен
Пожар в резервуаре с дизельным топливом в Адлерском районе Сочи потушен. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский 20 сентября.
Резервуар находится на складе горюче-смазочных материалов. Для ликвидации возгорания был создан оперативный штаб.
«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 кв. м. <...> Пострадавших нет. <...> Продолжаем работу, причины происшествия выясняются», — написал он в Telegram-канале.
По словам Копайгородского, к тушению было привлечено более 60 человек и 15 единиц техники. Аэропорт и транспортная система работают в штатном режиме.