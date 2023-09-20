Резервуар с топливом загорелся в Адлерском районе Сочи
В Адлерском районе города Сочи произошел крупный пожар: загорелся резервуар с дизельным топливом. Об этом сообщает 20 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет», ― сказано в сообщении в Telegram-канале глвы региона.
По его словам, сейчас на месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Кондратьев отметил, что угрозы распространения огня нет, причины произошедшего выясняются.
Ранее, 3 мая, в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. В результате возговрания резервуара никто не пострадал.