В Госдуме предложили блокировать треш-стримерам доступ в интернет

Депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия») подготовил несколько законопроектов, которые позволяют системно бороться с треш-контентом в РФ. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс и КоАП. Об этом «Известиям» рассказал парламентарий. Издание ознакомилось с его проектами, которые уже направлены в правительство на оценку.

«Действующее законодательство не предусмотрело эффективных механизмов, которые позволяют бороться с распространением треш-стримеров. Например, порой невозможно возбудить дело, если речь идет не о тяжком или особо тяжком преступлении», — пояснил парламентарий.

Однако, треш-стримеры — крайне опасное для общества явление, уверен он.

Поэтому, как пояснил депутат, такие видео с преступлениями следует блокировать: вносить сайты с их демонстрацией в реестр доменных имен, которые содержат и распространяют запрещенную в РФ информацию, а владельцы социальных сетей должны добровольно отслеживать такой контент на своей площадке. Также в законодательство следует добавить новый квалифицирующий состав и отягчающее обстоятельство — публичная демонстрация в СМИ или интернете. Это позволит повысить ответственность для треш-стримеров, уверен парламентарий.

Так, например, пояснил депутат, за причинение легкого вреда здоровья не предусмотрено наказания по УК, то есть в виде лишения свободы. Тогда как новый квалифицирующий признак повлечет до двух лет лишения свободы. Более того, суды смогут блокировать нарушителям доступ в интернет. Отягчающее обстоятельство в виде демонстрации треш-стима суды смогут наказывать запретом на ведение некоторых видов деятельности. Такой подход позволит блокировать нарушителям доступ в сеть.

Роскомнадзор поддержал изменения российского законодательства для противодействия так называемым треш-стримам, заметили «Известиям» в службе. Скорость реакции на начавшийся стрим должна быть моментальной, уверены в службе.

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Увидели видео: треш-стримеров хотят наказывать по УК и лишать интернета